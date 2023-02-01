ФРС США сообщила о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

В регйляторе подчеркнули, что повышение ставок необходимо, так как инфляция все еще слишком высока.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5-4,75% годовых.

14 декабря 2022 года ФРС США повышала ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,50%.

Основной причиной повышения ставки стал конфликт России в Украине, который, по версии ведомства, серьезно повлиял на инфляцию и вызвал необходимость вмешаться.

2 ноября 2022 года ФРС США в четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%.

Напомним, что в июне 2022 года впервые с 1994 года ФРС повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов.