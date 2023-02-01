Госдеп призвал возобновить американские инспекции на российские объекты в рамках СНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепе США призвали Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о СНВ, об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«Все, что необходимо сделать России, – это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ - так, как это происходило на протяжении лет», - сказал Патель.

Он пояснил, что это означает созыв совместной консультационной комиссии.

Чиновник сообщил, что ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что слова Джона Кирби о том, что в американских биолабораториях решали задачу по борьбе с пандемией коронавируса, противоречат другим заявлениям Вашингтона по этой теме.

Дипломат напомнил, что работы велись в строгой секретности и были резко свернуты, чтобы результаты не попали в руки Москвы, о чем говорил в том числе и Кирби.

Посол уточнил, что российское министерство обороны располагает материалами, которые доказывают, что Пентагон создавал компоненты биологического оружия.