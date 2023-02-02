Посол Антонов назвал ненормальным поведением передачу Блинкеном послания Лаврову через посредника

Анатолий Антонов высказался о текущем положении дел в отношениях между РФ и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов назвал ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, а отправляет послания через посредников.

По словам высокопоставленного российского дипломата, подобная ситуация является ненормальной и ярко характеризует деградацию российско-американских отношений, усилившуюся исключительно по вине Вашингтона.

В эфире программы "Большая игра", которая выходит в эфире российского Первого канала, Антонов рассказал о том, что в последнее время руководители внешнеполитических ведомств РФ и США Лавров и Блинкен практически не общаются между собой - все их контакты по инициативе американской стороны ранее были сознательно сведены к минимуму и в настоящее время носят эпизодический характер.

Для того, чтобы все же каким-то образом осуществлять коммуникацию со своим российским коллегой Блинкен периодически передает Лаврову различные послания через посредников (в частности, в последний раз в таком качестве выступил министр иностранных дел Египта), отметил Антонов. При этом, по мнению российского посла в Соединенных Штатах, подобная ситуация является абсолютно ненормальной.