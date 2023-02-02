WP: США предупредили Украину о необходимости отчитаться за военные поставки

Украине придется регулярно давать отчет вашингтонским чиновникам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленный и влиятельные американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США. Подробную информацию об этом распространило одно из самых авторитетных изданий США - газета Washington Post.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию "только что завершили поездку на Украину", выступив "со своеобразным" предупреждением относительно помощи Вашингтона.

Представители США дали команде украинского президента Владимира Зеленского понять, что американские власти будут тщательно отслеживать траты Киева и детально выяснять, как была использована выделенная Вашингтоном финансовая и военная помощь.

Ранее стало известно о том, что действующий американский президент Джо Байден всерьез сомневается в том, что "накачивание" Украины различными видами наступательных вооружений - хорошая и правильная тактика для властей Соединенных Штатов.

По некоторым данным, подобные мысли появились у Байдена после бесед с собственными политическими консультантами, которые дали американскому лидеру понять, что, если он действительно хочет попытаться переизбраться на пост президента США на новый срок в 2024 году, то ему надо скорректировать свою позицию по украинскому кризису. Все дело в том, что рядовые американские избиратели совсем не разделяют позицию властей страны и считают, что оказывать активную военную поддержку Киеву Вашингтон не должен.