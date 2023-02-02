Bloomberg: США проверяют законность продажи картин миллиардерам из РФ и Украины

США проверяют деятельность бизнесменов из РФ и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура США намерена выяснить законность сделок крупнейших аукционных домов, продававших картины миллиардерам из России и Украины. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, знакомый с деталями расследования.

Американские силовики и правоохранители активно выясняют, насколько законно различные произведения искусства были вывезены из страны и насколько законными было решение аукционных домов принимать переводы от олигархов-фигурантов американских санкционных списков.

Речь, в частности, идет про российских миллиардеров — Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко, — а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Все эти предприниматели ранее были внесены в санкционные списки по решению властей США. В материале агентства также подчеркивается, что расследование касается самого механизма покупки и продажи предметов искусства, а также работы аукционных домов, к самим вышеупомянутым российским и украинским миллиардерам у правоохранителей США в настоящее время никаких претензий нет.

При этом некоторые собеседники Bloomberg утверждают, что возможность обходить введенные властями Соединенных Штатов санкции изначально заложена в документах о рестрикциях и ограничениях. Источники агентства отмечают, что в американских санкционных законах уже существовали определенные "дыры" и пробелы, с помощью которых находящиеся в "черном списке" граждане имеют возможность выводить из США свои деньги и продавать другим лицам свое имущество. Таким образом, не исключено, что ведущееся в настоящее время расследование может привести к масштабным законодательным изменениям в Соединенных Штатах.