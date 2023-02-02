AT: к конфликту на Украине привело пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина

Запад пренебрег Мюнхенской речью Путина и потом очень сильно об этом пожалел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад крайне невнимательно отнесся к Мюнхенской речи Путина образца 2007 года, спустя много лет американские и европейские политики горько об этом пожалели.

Как отмечает журналист американского издания The American Thinker (АT) Джаред Петерсон, фактически 16 лет назад российский лидер четко дал понять, что РФ будет отстаивать свои интересы и бороться за свою безопасность любыми методами.

По словам американского аналитика Петерсона, западным элитам необходимо было внимательно прислушиваться к словам Путина и к его знаменитому выступлению 2007 года.

"В 2007 году во время речи Владимира Путина в Мюнхене российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", - напоминает автор AT. По его мнению, Путин в Мюнхенской речи показал, что, по мнению российского руководства, создание рядом с границей РФ "антироссийских анклавов" различными видами оружия получит жесткий ответ. Именно так и произошло в ситуации с Украиной, вооружать которую администрация нынешнего президента США Джо Байдена начала еще задолго до начала военной спецоперации.

Мюнхенская речь Путина — это речь, произнесённая президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Выступление было посвящено однополярности современной мировой политики, видению места и роли России в современном мире с учётом тогдашних реалий и угроз. Впоследствии, 24 октября 2014 года, Путин произнёс похожую по направленности «Валдайскую речь», которую многие аналитики сочли «продолжением мюнхенской». У целого ряда американских и европейских чиновников и военных тогда речь Путина вызвала неприкрытую злость и ярость, однако, как констатируют эксперты и аналитики, извлечь хоть какие-то уроки из выступления российского лидера в США и ЕС так и не захотели.