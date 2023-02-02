В Великобритании проходят самые масштабные за 10 лет протесты и забастовки

Британский народ крайне недоволен действиями руководства государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Порядка 500 тысяч жителей Великобритании за последние дни приняли участие в скоординированных профсоюзами массовых забастовках. Поводом для забастовок и протестов стало серьезное ухудшение уровня жизни в Британии: люди возмущены резким ростом цен и низкими зарплатами в стране.

В масштабной акции, ставшей наиболее крупной в Соединенном Королевстве за последние несколько десятилетий, поучаствовали школьные учителя Англии, Уэльса и нескольких регионов Шотландии, университетские преподаватели, госслужащие, музейные работники, водители автобусов и машинисты поездов. Помимо отказа от выхода на работу, участники забавстовки также организуют по всей Британии многотысячные уличные протестные акции.

По данным The Times, британцы крайне недовольны действиями правительства страны, которое возглавляет Риши Сунак. Некоторые из участников митингов и демонстраций требуют, чтобы Сунак как можно скорее подал в отставку.

Ранее стало известно о том, что бывший американский президент Дональд Трамп публично призвал нынешние власти США не перекладывать свои ошибки на России и вести прагматичную и эффективную политику как внутри страны, так и за ее пределами. По словам Трампа, если бы он сейчас находился у власти в США и был бы хозяином американского Белого дома, то добиться прекращения огня на Украине он сумел бы в течение суток.

Также Трамп утверждает, что в течение 24 часов между Москвой и Киевом было бы достигнуто некое временное перемирие, после чего начались бы переговоры о подписании большого мирного договора.