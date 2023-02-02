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НовостиПолитика2 февраля 2023 4:16

Антонов заявил, что в посольстве США в России работают свыше 130 граждан других стран

Вашингтон не выполняет запрет Москвы на наем россиян и граждан третьих государств
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не выполняют российские рестрикции в части запрета на работу россиян и граждан третьих стран в американском посольстве в Москве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США", - уточнил Антонов.

Как ранее писал сайт KP.RU, российское посольство в Вашингтоне заявило, что вводимые властями США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею государств никогда не достигнут своей цели. Дипломаты подчеркнули, что российская экономика, вопреки ожиданиям Запада, вовсе не лежит в руинах, а стабильно и плодотворно развивается.

Напомним, Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не скрывает, что цель США на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее. По его словам, Москва прекрасно осознает все недружественные намерения со стороны Соединенных Штатов, однако намерена четко продолжать следовать собственной тактике.