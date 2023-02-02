Запад не смог адекватно отреагировать на важную речь Путина в 2007 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, считает политический обозреватель американского издания The American Thinker Джаред Петерсон. По мнению аналитика, еще в 2007 году Путин четко дал понять, что Россия готова жестко отстаивать свои национальные интересы, но в ЕС и США этот сигнал не услышали.

Американский телеканал Fox News считает, что США намеренно спровоцировали конфликт на Украине ради собственной выгоды. Журналисты полагают, что речь о борьбе за поставки сжиженного природного газа в Европу: до конфликта СПГ в ЕС в основном поставляла Россия, теперь же это делают Соединенные Штаты.

В Великобритании проходят самые масштабные за 10 лет протесты и забастовки. Их причиной стала политика действующих британских властей, которая привела к существенному снижению уровня жизни населения Соединенного Королевства.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США проверяют законность продажи картин миллиардерам из РФ и Украины. Американские власти пытаются выяснить, могут ли российские и украинские олигархи обходить санкции Соединенных Штатов.

Российское посольство в Вашингтоне заявило о неэффективности и бессмысленности американских санкций против РФ. По данным дипломатов, российская экономика сохраняет стабильность, а вводимые Западом ограничения на нее не повлияли.

На Донбассе обученные военными НАТО боевики Вооруженных сил Украины сдались в плен армии России спустя 20 минут первого боя. По словам одного из украинских военнопленных, столкнувшись с Вооруженными силами РФ на поле боя, он сразу почувствовал, что натовская подготовка была неэффективной и бессмысленной.