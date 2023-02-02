В Минфине Украины заявили, что стране ежемесячно требуется 3 млрд долларов финансовой помощи

Украина рассчитывает на финансовую помощь ЕС и США Фото: REUTERS

Украина приняла бюджет с огромным дефицитом, поэтому стране необходима ежемесячная финансовая помощь со стороны западных стран и международных финансовых организаций. Об этом заявила замминистра финансов Незалежной Ольга Зыкова. Ее слова приводит украинское издание "Экономическая правда".

"В текущем году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно", - уточнила Зыкова.

По ее словам, 30 млрд долларов в 2023 году Киеву выделят Соединенные Штаты и Евросоюз. Недостающие 10 млрд долларов украинские власти надеются получить от других стран и международных финансовых организаций, в том числе МВФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, национальны Минфин сообщил, что Украина должна будет выплатить 17,9 млрд долларов государственного долга в 2023 году. 14,6 млрд долларов направят на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 млрд долларов пойдет на внешний госдолг.

Прогнозируется, что самые высокие показатели по выплатам будут в мае 2023 и составят 2,78 млрд долларов. Большие транши также планируются на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).