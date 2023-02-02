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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 4:54

Пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сотрудники МЧС России принимают меры, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания

Сотрудники МЧС России принимают меры, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Севастополе вспыхнул пожар в строительных бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 2 февраля 2023 года.

Огнем охвачена площадь в 200 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Они принимают меры, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года при пожарах в России погибло 36 детей, и это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В МЧС РФ добавили, что жертвами огня в большинстве случаев становятся маленькие дети в возрасте от 3 до 5 лет.

Напомним, 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области Армении в ночь на четверг, 19 января 2023 года.