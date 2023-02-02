Пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе

Сотрудники МЧС России принимают меры, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Севастополе вспыхнул пожар в строительных бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 2 февраля 2023 года.

Огнем охвачена площадь в 200 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Они принимают меры, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года при пожарах в России погибло 36 детей, и это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В МЧС РФ добавили, что жертвами огня в большинстве случаев становятся маленькие дети в возрасте от 3 до 5 лет.

Напомним, 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области Армении в ночь на четверг, 19 января 2023 года.