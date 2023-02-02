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НовостиЭкономика2 февраля 2023 5:09

Курс евро превысил 77 рублей впервые с 20 декабря 2022 года

Курс рубля снизился к европейской валюте
Роман КИЛЬМЯШКИН
Курс евро растет к рублю на Мосбирже. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Курс евро растет к рублю на Мосбирже. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг, 2 февраля 2023 года, поднялся выше 77 рублей, что произошло впервые с 30 декабря 2022 года.

Согласно информации биржи на 7:30 по московскому времени, курс европейской валюты повышался почти до 77,2 рубля.

К 7:48 (мск) курс евро замедлил свой рост до 77,07 рубля (+0,6%), а курс доллара находится на отметке 70,1 рубля (-0,09%).

Как ранее писал сайт KP.RU, Центральный банк России устанавливает официальные курсы рубля теперь еще к девяти иностранным валютам. В перечень дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.