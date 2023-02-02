Барбашов заявил о проведении Киевом тотальной мобилизации в Снигиревском районе Фото: REUTERS

Глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему сейчас Снигиревском районе Херсонской области.

По словам Барбашова, украинские власти рассматривают людей как "пушечное мясо".

- У местного населения (района) большие проблемы из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Люди боятся выходить на улицу ...(чтобы их не отправляли) в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще, - рассказал политик РИА Новости.

При это он добавил, что администрация поддерживает связь с жителями района.

Ранее венгерское издание Pesti Sracok сообщило, что самая масштабная мобилизация с начала украинского конфликта проводится в Закарпатье. В статье отметили, что в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров.