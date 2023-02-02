США отказались от союза с Россией после распада СССР

Борис Ельцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент России Борис Ельцин предлагал Соединенным Штатам объявить о стремлении к союзничеству двух стран, но Вашингтон отказался от такой формулировки. Об этом свидетельствуют рассекреченные в США архивы.

"Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены", - ответил на предложение Ельцина в 1992 году на тот момент американский президент Джордж Буш-старший.

Хотя российский лидер и настаивал установлении между Москвой и Вашингтоном "отношения глубокого взаимного доверия и союзничества", Белый дом в итоге отказался от такой формулировки.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия предлагала Североатлантическому альянсу различные формы сотрудничества, а в 2000 году обсуждалась даже возможность вступления РФ в НАТО. Но в итоге инициатива Москвы не получила поддержки в Вашингтоне.

Напомним, по словам бывшего главы НАТО Джорджа Робертсона, в начале правления Владимира Путина Россия пыталась вступить в Североатлантический Альянс. В то время Запад, как подчеркивает экс-генсек, был "безопасным и стабильно процветающим", и многие, включая Россию образца 2000 года, стремились присоединиться к этому проекту.