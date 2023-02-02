У станции МЦД-4 «Внуково» на западе Москвы благоустройство выполнено на 85 процентов

На финальном этапе благоустройства возле станции метро «Внуково» проведут озеленение Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству территории возле станции «Внуково» будущего МЦД-4 на западе столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции сделаем удобные маршруты от жилой застройки, комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, - пояснил Петр Бирюков. - Работы проходят на участке Внуковского шоссе между домами №№ 25 - 41, от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе».

Заместитель мэра отметил, что воздушные провода уберут в кабельную канализацию, ее обустройство завершается. Дополнительно проложено более 200 метров водосточной сети.

«Практически выполнены работы по обновлению тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составила почти 3 тыс. квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, на въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке, - рассказал Петр Бирюков. - Территорию будут освещать почти 60 фонарей с энергоэффективными светильниками, на пешеходных переходах оборудуем опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установим два современных остановочных павильона».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе благоустройства возле станции метро «Внуково» проведут озеленение: высадят более 70 деревьев и кустарников, разобьют газон площадью свыше 11 тыс. квадратных метров. Полностью завершить работы планируется летом 2023 года.