Нарышкин заявил, что Россия не хочет противостояния "до последнего украинца" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что РФ не хочет противостояния "до последнего украинца".

- Мы понимаем, что большая часть населения Украины - нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали заложниками и жертвами тоталитарного киевского режима и агрессивной политики со стороны НАТО, - скзаал он РИА Новости.

При этом Нарышкин выразил мнение, что главная угроза для стабильности и безопасности в Европе заключается в действиях альянса.

Напомним, первым о необходимости "победы на поле боя" из западных политиков заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тогда для всех стало шоком, что самый главный дипломат ЕС отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта, расписываясь в собственной беспомощности, и настаивает на сражениях "до последнего украинца", как окрестили призыв Борреля.