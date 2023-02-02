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НовостиПолитика2 февраля 2023 6:03

Нарышкин заявил, что Россия не хочет противостояния "до последнего украинца"

Он добавил, что в РФ понимают, что большая часть населения Украины - нормальные люди
София ГОНЧАРОВА
Нарышкин заявил, что Россия не хочет противостояния "до последнего украинца"

Нарышкин заявил, что Россия не хочет противостояния "до последнего украинца"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что РФ не хочет противостояния "до последнего украинца".

- Мы понимаем, что большая часть населения Украины - нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали заложниками и жертвами тоталитарного киевского режима и агрессивной политики со стороны НАТО, - скзаал он РИА Новости.

При этом Нарышкин выразил мнение, что главная угроза для стабильности и безопасности в Европе заключается в действиях альянса.

Напомним, первым о необходимости "победы на поле боя" из западных политиков заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тогда для всех стало шоком, что самый главный дипломат ЕС отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта, расписываясь в собственной беспомощности, и настаивает на сражениях "до последнего украинца", как окрестили призыв Борреля.