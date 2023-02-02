Парень случайно разрушил семью лучшего друга, преподав ему урок биологии

Несоответствие цвета глаз ребенка помогло уличить девушку в измене Фото: Shutterstock

Пользователь портала Reddit поведал читателям историю о том, как, преподав урок биологии лучшему другу, он случайно разрушил его семью.

По его словам, началось все с обычной беседы о школьных годах. Парень вспомнил, что очень не любил занятия по биологии, но признал, что это полезный предмет.

В качестве аргумента он заявил, что по цвету глаз можно достаточно точно определить, воспитывают тебя биологические родители или приемные.

"У меня, например, голубые глаза, у моей сестры тоже. Голубой цвет в данном случае — рецессивный ген, - отметил "знаток" биологии. - Если у одного родителя голубые глаза, у другого - карие, то у ребенка мало шансов родиться с голубыми. Но у моих обоих родителей голубые".

После этого друг отлучился, чтобы проверить свою дочь, а вернулся уже в слезах. Оказалось, что и у него, и у его девушки голубые глаза, а у ребенка – карие.

Друзья начали искать информацию в интернете и выяснили, что такая вероятность составляет лишь 1%.

Молодой человек очень переживал по этому поводу и решил проверить свои догадки, тайно сделав тест на отцовство. Результаты оказались неутешительными – он не был биологическим отцом ребенка, которого воспитывал три года.

За этим последовал откровенный разговор с девушкой. Она призналась в измене, попросила прощения и предложила забыть об этом и жить дальше, так как она якобы уже два года ни с кем не встречается за его спиной. Но семья все-таки распалась.

"Я не могу избавиться от чувства, что разрушил жизнь своих приятелей", - признался пользователь Reddit.

По его словам, на момент публикации друг находился в поисках адвоката на случай, если его бывшая девушка потребует часть совместно нажитого имущества.