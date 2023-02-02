Bloomberg: Германия готовится выделить около 17 миллиардов евро для укрепления системы ПРО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии планируют выделить почти 17 миллиардов евро для укрепления противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

- ФРГ ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 миллиардов евро. - говорится в публикации.

Также сообщается, что правительство немецкого канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро. Источники добавили, что в планах фигурируют израильская система ПРО Arrow за 4 миллиарда евро, и американская система Patriot стоимостью примерно 10 миллиардов евро.

До этого Шольц объявил о готовящейся поставке Украине новейших немецких вооружений, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Кроме того, ФРГ намерена отправить Киеву радарные системы для артиллерийских расчетов.