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НовостиЗдоровье2 февраля 2023 6:59

Ортопед Субботин назвал четыре причины хруста суставов

Ортопед Субботин назвал артрит самой опасной причиной хруста суставов
Елена АКИМОВА
Ортопед Субботин назвал четыре причины хруста суставов

Ортопед Субботин назвал четыре причины хруста суставов

Фото: Александр ГЛУЗ

Травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Николай Субботин объяснил, почему хруст суставов может быть симптомом начинающегося заболевания. Это не просто патология, а возможны воспаления сухожилий, артритов и артрозов.

Во всех суставах есть синовиальная жидкость – она смазывает и питает его. В ней имеются газы в виде пузырьков и иногда при движении они лопаются, издавая тот самый хруст. В таком случае никаких проблем нету. Но часто причина хруста гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует жидкость. Такое возникает на фоне чрезмерных нагрузок.

Если при хрусте появляется боль, то требуется оперативное лечение.

Третья причина хруста, которая самая распространенная и опасная, - это артроз. То есть, поражается суставной хрящ. При этом недуге в суставе, на суставной поверхности или на хряще, происходит отложение солей мочевой кислоты.

Четвертый вариант - тенденит или воспаление сухожилий тканей, идущих вдоль сустава. Тенденит обычно сопровождается болью при движении и пальпации и нуждается в лечении, пишет "Газета.Ru".

Причинами звука в коленях могу быть также повреждение менисков коленного сустава, которые разрываются и ущемляются между костями, вызывая хруст и щелканье, часто давая при этом характерный болевой синдром во внутренней части коленного сустава, пишет газета "Известия".

Стоит понимать, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.

"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое, сообщает "360".