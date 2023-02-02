Ортопед Субботин назвал четыре причины хруста суставов Фото: Александр ГЛУЗ

Травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Николай Субботин объяснил, почему хруст суставов может быть симптомом начинающегося заболевания. Это не просто патология, а возможны воспаления сухожилий, артритов и артрозов.

Во всех суставах есть синовиальная жидкость – она смазывает и питает его. В ней имеются газы в виде пузырьков и иногда при движении они лопаются, издавая тот самый хруст. В таком случае никаких проблем нету. Но часто причина хруста гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует жидкость. Такое возникает на фоне чрезмерных нагрузок.

Если при хрусте появляется боль, то требуется оперативное лечение.

Третья причина хруста, которая самая распространенная и опасная, - это артроз. То есть, поражается суставной хрящ. При этом недуге в суставе, на суставной поверхности или на хряще, происходит отложение солей мочевой кислоты.

Четвертый вариант - тенденит или воспаление сухожилий тканей, идущих вдоль сустава. Тенденит обычно сопровождается болью при движении и пальпации и нуждается в лечении, пишет "Газета.Ru".

Причинами звука в коленях могу быть также повреждение менисков коленного сустава, которые разрываются и ущемляются между костями, вызывая хруст и щелканье, часто давая при этом характерный болевой синдром во внутренней части коленного сустава, пишет газета "Известия".

Стоит понимать, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.

"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое, сообщает "360".