Экс-член Совбеза Филатов заявил о переговорах Ельцина с США по ядерному статусу Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с Вашингтоном из-за нежелания Киева терять ядерный статус. Об этом рассказал бывший член Совета безопасности РФ Сергей Филатов, который также занимал пост главы президентской администрации в период с 1993 по 1996 годы.

Как заявил Филатова, именно для обсуждения ядерного статуса Украины первый президент России отправился в США с намерением, чтобы американские дипломаты надавили на украинское власти. По его словам, Ельцина не устраивало, что в разногласиях Москвы и Киева участвует также ядерная бомба.

«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», - приводит РИА Новости слова экс-члена Совфеда.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук среди причин, по которым украинская сторона решила отказаться от ядерного оружия, назвал отсутствие финансовой возможности.

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