Байден задумал одурачить Запад с поставками для Украины Фото: REUTERS

Журналисты The New York Times Эрик Шмитт и Хелен Купер в статье издания заявили, что Вашингтон врет, заверяя всех, что отправит Украине вооружения, включая истребители F-16

В публикации также делается акцент на том, что своими действиями американская сторона задумала спровоцировать страны Европы на такие поставки. Авторы отмечают, что Белый дом не пойдет на этот шаг из-за страха обострить отношения с Россией. Они добавили, что такой же прием был применен для разблокировки поставок танков Leopard Германией.

- Киев просит вооружения. Администрация (президента США Джо) Байдена говорит "нет" и тихо предполагает, что Украина может получить такое же оружие от своих европейских соседей в два раза быстрее. ... Следуя обычному сценарию, администрация Байдена говорит "нет", но официальные лица спешат в частном порядке сказать, что "нет", вероятно, временное, - уточняется в публикации.

Аналогичным образом ситуация складывалась с танками Abrams - одного объявления на прошлой неделе о том, что Штаты отправят их, оказалось достаточно, чтобы разблокировать немецкие танки Leopard 2.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. Речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.

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