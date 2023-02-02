Эндокринолог перечислил витамины, улучшающие мужское здоровье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин назвал витамины, которые стоит включить в свой рацион, чтобы улучшить мужское здоровье.

Прежде всего это цинк, он улучшает качество сперматозоидов, увеличивает их подвижность. Этот компонент также предотвращает воспаление предстательной железы.

Ретинол – он отвечает за синтез мужских половых гормонов и выработку тестостерона. Они эффективно взаимодействует с цинком и усиливает эффект.

Витаминов группы В подстегивают созреванию сперматозоидов, а С и Е повышают эластичность сосудов, улучшают кровообращение.

- Соответственно улучшают потенцию, эрекцию. Также они замедляют старение организма, - отметил врач в беседе с «Газетой.Ru».

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