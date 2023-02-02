Politico: В Пентагоне считают, что Украина не вернет Крым в ближайшем будущем Фото: REUTERS

В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей для того, чтобы вернуть контроль над Крымом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга.

- Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем, - говорится в публикации. - Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.

Издание уточняет, что такую оценку дали сразу четырех неназванных высокопоставленных представителей Пентагона.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявил, что Киев "обязательно вернет" себе территорию Крыма и людей. Глава Украины в числе прочего пообещал, что рано или поздно "поднимет крымско-татарский флаг" на территории полуострова.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации, когда Украина получит западные танки (подробнее)