Экс-глава Пентагона рассказал, сколько еще у Запада осталось решимости для поддержки Украины
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Западные страны до конца текущего года сохранят решимость поддерживать Киев в военном противостоянии с Москвой на текущем уровне, однако при отсутствии успехов с украинской стороны союзники могут начать склонять к переговорам. Такое заявление сделал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
«Вопрос в том, наберут ли силу голоса, которые пока звучат на периферии, если эта война продлится еще год, и ни одна из сторон не получит существенного преимущества», - сказал экс- глава Пентагона в интервью Washington Post.
Как отметил Гейтс, через некоторое время может произойти ситуация, когда западные страны усилят давление на Украину для того, чтобы запустить процесс переговоров.
Напомним, в конце января 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон впал в отчаяние после решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине.
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