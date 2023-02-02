Хозяин «православного гарема» Иван Сухов не пускает детей в школу из-за травли

Воспитанием детей занимаются сам Иван Сухов и его жены Фото: СОЦСЕТИ

Житель города Александров Иван Сухов, прославившийся как хозяин "православного гарема", рассказал в интервью KP.RU, что не пускает детей в школу из-за травли.

Мужчина уточнил, что сейчас его дети не ходят в детсад и школу, обучаясь дома. По его словам, такое решение принято из-за травли.

"Раньше да, ходили в школу, но я их всех забрал. Потому что к ним негативное отношение, - уточнил Сухов. - Мамы одноклассников начинают в чатах писать: не хотят, чтобы их дети общались с детьми "извращенца", как они выражаются".

По словам многоженца, детей он "рожал не для того, чтобы моих детей чужие люди воспитывали".

Напомним, с Иваном живут 12 сыновей и дочерей, воспитанием которых занимается он и его женщины. Остальные 15 либо достигли совершеннолетия и начали собственную самостоятельную жизнь, либо уехали к матерям. Например, одна из дочерей выла замуж за другого многоженца.

Как ранее писал сайт KP.RU, Иван Сухов признался, что многоженцем решил стать после поездки на Кавказ. Подумал: мусульманам ведь можно, а православные чем хуже? Объявил, что планирует к 50 годам сделать 50 детей, а значит, рожать ему наследников жены должны несколько раз в год.

В 2018 году разразился скандал: младшая жена Юлия сбежала, прихватив с собой троих детей. А потом по телевидению обвинила Ивана Сухова в насаждении домостроевских порядков: мол, бил, унижал, запрещал выходить из дома, угрожал убийством. В итоге полицейские состава преступления в действиях мужчины не нашли.