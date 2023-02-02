Глава МВД Турции обвинил Запад в ведении "психологической войны" против страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на фоне закрытия некоторых иностранных диппредставительств обвинил западные страны в ведении «психологической войны» против республики, подчеркнув, что турецкие власти не получали никаких данных о каких-либо возможных терактах.

«Америка и Запад не хочет, чтобы мы были независимыми и свободными. Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что планируем принять 60 млн туристов и получили 46 млрд долларов доходов от туризма», - заявил глава ведомства в четверг, 2 февраля.

Напомним, изначально посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в главных районах Стамбула после происшествий с сожжением Корана в Европе. Позже о закрытии своих консульств для посетителей в Стамбуле заявили Великобритания и Нидерланды, также указав на угрозы теракта. ФРГ заявило о закрытии консульства «в целях безопасности».