Иран возложил ответственность на Израиль за атаку на объект Минобороны в Исфахане

Иран заявил о законном и неотъемлемом праве обеспечивать свою национальную безопасность Фото: REUTERS

Предварительное расследование инцидента с нападением дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за атаку несет Израиль. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики в Организации объединенных наций (ООН) Амид Саид Иравани в четверг, 2 февраля 2023 года. Его слова приводит иранское агентство ISNA.

По словам постпреда Ирана в ООН, речь идет о террористическом акте, нарушающем международное право.

"Иран имеет законное и неотъемлемое право обеспечивать свою национальную безопасность и жестко реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима всякий раз, когда он сочтет это необходимым", - подчеркнул Иравани.

Как ранее писал сайт KP.RU, Исфахан является одним из самых важных населенных пунктов в стране с точки зрения военной промышленности, поскольку в нем есть много военных заводов.

Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

Позже в посольстве РФ в Иране сообщили, что россияне не пострадали в результате взрывов в Исфахане при атаке на завод.