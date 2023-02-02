Лавров не считает сроки окончания конфликта на Украине главным фактором

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва желает скорейшего урегулирования ситуации на Украине, но сроки окончания конфликта – это не главное. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров заявил, что российские военные принимают все необходимые меры, чтобы планы Запада по Украине не сбылись, и они не сбудутся.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главным условием скорейшего окончания конфликта на Украине готовность главы бывшей советской республики Владимира Зеленского к переговорам на условиях России.

Чем быстрее глава киевского режима примет требования Москвы, тем ближе сроки окончания конфликта, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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