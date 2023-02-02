Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное для страны расстояние

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ старается отодвинуть ВСУ на безопасное для страны расстояние.

- Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной, - сказал он в интервью "России 24".

До этого Лавров комментировал поставки Украине РСЗО из западных стран, в том числе американских HIMARS, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70 километров. Тогда он предупреждал, что чем дальнобойнее у Киева будут системы, тем дальше российская сторона будет отодвигать нацистов от своих границ.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки американских ракетных систем залпового огня Киеву ничего кардинально не меняют.

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