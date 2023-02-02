Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе достигло восьми человек

Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до восьми человек. Фото: прокуратура Севастополя

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до восьми человек. Информацию подтвердили ТАСС в МЧС России в четверг, 2 февраля 2023 года.

Собеседник агентства уточнил, что, по последним данным, под завалами больше нет людей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что также имеются пострадавшие. Согласно его данным, медицинская помощь потребовалась двоим рабочим.

"Они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь", - добавил Развожаев.

Предварительной причиной возгорания названо замыкание в электроприборе. Точную причину определят позднее по итогам экспертизы.

Как ранее писал сайт KP.RU, пожар начался в строительных бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров и мог перекинуться на соседние здания.