Лавров назвал страну, которую Запад приглядывает на роль "следующей Украины"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какая, по его мнению, страна рискует стать "следующей Украины".

Руководитель дипломатического ведомства заявил, что Запад приглядывает Молдавию на эту роль.

- На роль "следующей Украины" Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все, - сказал Ларов в интервью "России 24".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией. Об этом она сказала в субботу 1 октября во время брифинга. При этом политик тут же объяснила, что оговорилась и на самом деле имела в виду Россию.

Также Санду позволяла себе резкие высказывая о георгиевской ленте, заявляя, что ее место в "мусорном ведре истории". В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление президента Молдавии безобразным.