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НовостиПолитика2 февраля 2023 8:31

Лавров назвал страну, которую Запад приглядывает на роль "следующей Украины"

Лавров: Запад приглядывает Молдавию на роль "следующей Украины"
София ГОНЧАРОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какая, по его мнению, страна рискует стать "следующей Украины".

Руководитель дипломатического ведомства заявил, что Запад приглядывает Молдавию на эту роль.

- На роль "следующей Украины" Запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все, - сказал Ларов в интервью "России 24".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией. Об этом она сказала в субботу 1 октября во время брифинга. При этом политик тут же объяснила, что оговорилась и на самом деле имела в виду Россию.

Также Санду позволяла себе резкие высказывая о георгиевской ленте, заявляя, что ее место в "мусорном ведре истории". В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление президента Молдавии безобразным.