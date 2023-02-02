Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 февраля 2023 8:32

Лавров заявил, что слова Нуланд говорят о причастности США к терактам на «Северных потоках»

По словам главы МИД РФ, заместитель госсекретаря США совершила явку с повинной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил, что слова Нуланд говорят о причастности США к терактам на «Северных потоках»

Лавров заявил, что слова Нуланд говорят о причастности США к терактам на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорят о прямом участии США в теракте на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 1», отметив, что своей радость взрывам на этих трубопроводах она совершила явку с повинной.

«И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе, 27 января, заместитель госсекретаря США признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», что в итоге вывело из строя газопроводы. Как отметила Нуланд, «вся администрация» американского президента довольна, что теперь трубопровод «превратился в груду металла на дне морском».