Лавров заявил, что слова Нуланд говорят о причастности США к терактам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорят о прямом участии США в теракте на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 1», отметив, что своей радость взрывам на этих трубопроводах она совершила явку с повинной.

«И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе, 27 января, заместитель госсекретаря США признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», что в итоге вывело из строя газопроводы. Как отметила Нуланд, «вся администрация» американского президента довольна, что теперь трубопровод «превратился в груду металла на дне морском».