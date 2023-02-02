Лавров заявил, что США подмяли под себя Евросоюз и лишили его самостоятельности

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты подмяли под себя Европейский союз, лишив его самостоятельности. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 2 февраля 2023 года.

Министр выразил уверенность, что на этом фоне Европа потеряла признаки суверенитета.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выразил мнение, что НАТО создали с той целью, чтобы Евросоюз "прислуживали империализму" Соединенных Штатов. Уоллес также считает, что политики должны представлять интересы людей, а не "представлять НАТО и военно-промышленной комплекс".

Напомним, китайские журналисты сообщили, что половина жителей Европы назвала масштабное санкционное давление США на Россию негативным сценарием для экономики ЕС и других западных стран. Так, 49% опрошенных полагают, что меры США против России крайне негативно отразятся на европейской экономике.