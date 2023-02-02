Михаил Дегтярев: «Главное в работе правительства – безопасность наших жителей»

Количество ЧС в 2022 году в регионе сократилось в два с половиной раза, по сравнению с 2021-м. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось пленарное заседание учебно-методического сбора руководства органов управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хабаровского края. Мероприятие под председательством губернатора Михаила Дегтярева было посвящено результатам деятельности структур по итогам 2022 года и определению задач на текущий год.

В начале встречи губернатор заявил, что в крае успешно реализуются наставления президента России о применении современных подходов для сведения ущерба от чрезвычайных ситуаций к минимуму.

- Для региона характерны почти все виды природных рисков, что подтверждают непростая лесопожарная обстановка и более 30 чрезвычайных ситуаций за 2022 год. Но мы справились со всеми этими вызовами, и результаты наших совместных действий при реагировании на ЧС говорят об эффективности межведомственного взаимодействия, - отметил Михаил Дегтярев.

Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, количество ЧС за 2022 год сократилось в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, количество техногенных пожаров уменьшилось более чем на 20 процентов и остановилось на отметке в 6337 случаев. Всего этого удалось достичь благодаря тесному взаимодействию министерств и региональных ведомств.

Глава региона сделал акцент на том, что выбранной стратегии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2023 году должны придерживаться отраслевые структуры края.

- Нужно делать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. Это и есть самое главное в работе правительства края и органов местного самоуправления, - заявил Михаил Дегтярев.

Далее губернатор озвучил первостепенные задачи, необходимые к выполнению в 2023 году. В области гражданской обороны Михаил Дегтярев призвал сделать упор на увеличении количества убежищ и сирен оповещения населения, а также усилить контроль за регулярностью проверки исправности таких механизмов. В области защиты граждан и территорий от ЧС основная работа будет проведена по оснащению единых дежурно-диспетчерских служб современным информационно-телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, планируется создание единого информационного пространства совместно с ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Улучшать противопожарную обстановку край планирует за счет создания двух подразделений противопожарной службы и еще одного отделения поисково-спасательного отряда, в составе которых в общей сложности будет задействовано 63 человека. В то же время в селе Новый Мир Комсомольского района недавно завершили строительство пожарного депо.