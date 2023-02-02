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НовостиПолитика2 февраля 2023 8:45

Лавров назвал забавным предложенный Киевом пакт о ненападении Украины и Белоруссии

Министр отметил, что Минск видит бессмысленность подобных заявлений
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении" между Украиной и Белоруссией. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 2 февраля 2023 года.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства счел предложение забавным. По его словам, Минск видит бессмысленность и провокационность подобных заявлений.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Глава республики добавил, что не понимает, зачем это нужно украинской стороне.

Напомним, Украина активно строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, чтобы подготовиться к "обороне". Об этом заявил глава приграничной Ровеньской области Виталий Коваль.