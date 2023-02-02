В реконструкции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища участвует правительство региона

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«В 2020 году между правительством Тюменской области и Министерством обороны России было заключено соглашение о нашем участии в процессе поэтапной реконструкции ТВВИКУ на условиях софинансирования. Следующими объектами в рамках программы модернизации станут казарма, общежитие, спорткомплекс и стадион. После завершения реализации этого проекта мы получим фактически новое училище», – заявил Александр Моор во время торжественного открытия новой столовой на 1200 мест.

Глава региона пояснил, что она стала первым объектом, который введен в эксплуатацию в ходе реализации масштабной программы реконструкции материально-технической базы Тюменского высшего ордена Кутузова военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Генерал-майор Дмитрий Евмененко оценил уровень взаимодействия между правительством Тюменской области и командованием училища на «отлично».

«Сегодняшнее событие имеет очень большое значение для организации образовательного процесса. Ведь от питания курсанта зависит его настроение, желание учиться, получать знания», – отметил начальник училища.

Начальник продовольственной службы ТВВИКУ старший лейтенант Наталья Белоконь рассказала, что столовую оснастили новейшим оборудованием, которое соответствует самым современным требованиям к организации питания курсантов. Они могут выбирать блюда, приготовленные из говядины, свинины или курицы на свой вкус. В столовой используются также элементы «шведского стола».

Александр Моор подчеркнул, что ТВВИКУ является единственным в нашей стране военным вузом, который готовит командный состав для инженерных подразделений всех видов и родов войск.

«Наше училище – гордость региона. Здесь учатся курсанты из всех регионов России и дружественных зарубежных стран. Выпускники ТВВИКУ блестяще выполняют свои задачи по защите Родины, в том числе в рамках специальной военной операции. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы создать в училище достойные условия для получения военного образования», – сказал Александр Моор.