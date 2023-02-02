Массовую гибель птиц на Ставрополье подтвердил глава Апанасенковского района

На Ставрополье подтвердили массовую гибель лебедей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О массовой гибели лебедей на Дудинском водохранилище сообщил один из жителей Апанасенковского района в Ставропольском крае. Ролик с сотнями погибших птиц он разместил в социальных сетях.

После того, как видео распространилось в соцсетях, глава района направил на место ЧП оперативную группу, сообщает Newstracker.ru.

Факт массовой гибели птиц подтвердился. Утром 2 февраля 2023 года Денис Климов выехал на водохранилище.

- К сожалению, факт гибели птиц подтвержден. Утром со специалистами компетентных органов выезжаю на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента. Ситуация на контроле, - сообщил Денис Климов в своем официальном Телеграм-канале.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай массового падежа животных на Ставрополье. Так, осенью 2022 года в Петровском районе была зафиксирована гибель серых журавлей. Позже выяснилось, что причиной их смерти стало отравление фосфидом цинка.