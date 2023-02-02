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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:00

Массовую гибель птиц на Ставрополье подтвердил глава Апанасенковского района

Сотни мертвых лебедей обнаружили местные жители на Дундинском водохранилище
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
На Ставрополье подтвердили массовую гибель лебедей

На Ставрополье подтвердили массовую гибель лебедей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О массовой гибели лебедей на Дудинском водохранилище сообщил один из жителей Апанасенковского района в Ставропольском крае. Ролик с сотнями погибших птиц он разместил в социальных сетях.

После того, как видео распространилось в соцсетях, глава района направил на место ЧП оперативную группу, сообщает Newstracker.ru.

Факт массовой гибели птиц подтвердился. Утром 2 февраля 2023 года Денис Климов выехал на водохранилище.

- К сожалению, факт гибели птиц подтвержден. Утром со специалистами компетентных органов выезжаю на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента. Ситуация на контроле, - сообщил Денис Климов в своем официальном Телеграм-канале.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай массового падежа животных на Ставрополье. Так, осенью 2022 года в Петровском районе была зафиксирована гибель серых журавлей. Позже выяснилось, что причиной их смерти стало отравление фосфидом цинка.