Лавров тремя словами описал свое отношение к украинскому конфликту Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров откровенно высказал свое отношение к украинскому конфликту. Для этого ему понадобилось всего три слова.

- Я за мир, - скзаал руководитель дипломатического ведомства в интервью "Россия 24".

Он также поделился, что разделяет мысль о том, что если "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать".

- Я думаю, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно в любой ситуации себя защищать, - сказал министр.

До этого, комментируя украинский конфликт, Ларов рассказывал, что Москва желает скорейшего урегулирования ситуации, но сроки окончания конфликта – это не главное. По его мнению, здесь важен "фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа".

Кроме того, министр заявлял об эскалации украинского конфликта со стороны Запада, отметив, что данная эскалация на лицо и "рамок не видно".