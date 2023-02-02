Лавров назвал идею Запада о трибуналах над Россией грубейшим нарушением международного права

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Идеи Запада о трибуналах над Россией и требования о репарациях к стране на фоне специальной военной операции на Украине являются грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 2 февраля 2023 года.

Напомним, постоянный представитель России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский заявил, что генеральная ассамблея ООН в принципе не имеет полномочий для создания специального трибунала против России из-за событий на Украине.

Дипломат допустил, что в итоге до реального создания какого-либо так называемого "трибунала" против России дело вообще не дойдет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европарламент принял резолюцию, призывающую создать "спецтрибунал по Украине" и использовать активы РФ "для репараций Киеву". Почему резолюция Европарламента о спецтрибунале не сработает, читайте в материале "Комсомольской правды".