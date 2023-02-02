Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлен 9287 новых случев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальная заболеваемость с 22 октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 2 февраля 2023 года.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 2925 заболевших. На втором месте по числу заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 822 человек, на третьем Московская область – там 369 новых пациентов.

За прошедшие сутки в России скончались 40 инфицированных ковидом, а госпитализированы с инфекцией 1058 заболевших. Выздоровел от коронавируса 6021 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 21 967 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 395 148 пациентов, выздоровели от инфекции 21 362 029 человек.

Напомним, ранее в России выявили первый случай заболеваний вариантом омикрон-штамма коронавируса "Кракен". Сайт KP.RU изучил, откуда он появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы и как от него будут лечить.