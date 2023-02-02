Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК "Моцарт" в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в том, что американская ЧВК «Моцарт» могла играть весомую роль в украинском конфликте, призвав не преувеличивать значение данных об этой компании.

«Я предлагаю, честно говоря, не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», - заявил представитель Кремля в четверг, 2 февраля, комментируя таким образом заявления о том, что участие в украинском конфликте американской ЧВК «Моцарт» приведет к краху этой компании.

Напомним, ранее основатель сражающейся на украинской стороне американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери, отметив, что серьезные потери несут в районе Артемовска, а также украинская сторона столкнулась с серьезной проблемой пополнения войск.