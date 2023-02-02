Shell подписала документы о продаже "Газпром нефти" 50% доли в Salym Petroleum

Shell ждет завершения сделки по продаже 50% доли в Salym Petroleum Фото: REUTERS

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписала документы, в которых говорится о продаже "Газпром нефти" своей доли в Salym Petroleum, которая составляет 50%. Об этом сообщается в отчете Shell.

Для завершения процесса реализации активов в компании ожидают одобрения сделки в России.

В Shell добавили, что контроль над совместным предприятием в Салыме бренд потерял еще в июле 2022 года, когда директора, представляющие интересы компании в Salym Petroleum, подали в отставку. На этом фоне активы Shell обесценились на 233 млн долларов, говорится в отчете.

Напомним, Shell рассматривает вариант выхода из розничных предприятий, которые занимаются реализацией электроэнергии в Британии, Германии и Нидерландах. Виной тому взлет оптовых цен, из-за которых бизнес может стать нерентабельным.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще летом прошлого года генеральный директор нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден сообщил, что Европе предстоит тяжелая зима в связи с высокими затратами на энергию, которые будут вызваны выросшей стоимостью газа. По его мнению, европейским странам, возможно, придется вводить нормированное потребление газа.