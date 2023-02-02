МИД РФ ответит на объявление персонами нон грата четверых российских дипломатов в Австрии

МИД России не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва ответит на объявление персонами нон грата и высылку российских дипломатов из Австрии. Об этом сообщили ТАСС в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

"Россия даст соответствующий ответ", - подчеркнул собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, которые теперь должны будут покинуть республику. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны - члены Европейского союза рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов.

Он назвал "это одним из способов протеста против российской агрессии", который, по его мнению, также "имеет некоторые практические преимущества". По его словам, оставшиеся в Таллине российские дипломаты в основном использовали свои социальные сети для "распространения пропаганды".