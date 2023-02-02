Песков ответил на вопрос о мероприятиях по случаю годовщины начала спецоперации

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, планируются ли какие-либо мероприятия по случаю годовщины начала российской специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ему о подготовке каких-либо акций в честь данной даты ничего неизвестно.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи", - констатировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва желает скорейшего урегулирования ситуации на Украине, но сроки окончания конфликта – это не главное.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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