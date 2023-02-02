Прием заявлений на биометрический загранпаспорт на Госуслугах приостановлен со 2 февраля 2023 года Фото: Shutterstock

Прием заявлений на портале Госуслуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен с четверга, 2 февраля. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на портале Госуслуг.

«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен», - сказано в сообщении, где уточняется, что если заявление на загранпаспорт нового образца уже было подано через портал Госуслуг, то нужно будет дождаться ответа от ведомства, действуя согласно инструкции, которая будет в ответе.

При подаче заявления не через портал Госуслуг, а через МФЦ, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

Напомним, согласно опубликованной накануне статистики ГУВМ МВД РФ, в прошлом году более 5,4 миллиона россиян оформили заграничные паспорта, что примерно на 1,5 миллиона больше, годом ранее, то есть на 40% в сравнении с предыдущим периодом.