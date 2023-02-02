Киев пришел в ярость из-за слов генерала США о ВСУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского разгневался из-за заявления о неспособности ВСУ противостоять России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев разозлился из-за заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Марка Милли, в котором он рассуждал о неспособности ВСУ противостоять России и закономерности завершения конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Politico.

"Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем. Об окончании боевых действий через переговоры уже говорили власти США, Украины и большинство европейских лидеров, добавил военный.

Напомним, американский экономист Ричард Вольф выразил мнение, что Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии. Он уверен, что союзникам Украины не нужно было начинать поставки вооружения киевскому режиму.