"Пытался спрятаться в шкафу": Мужчина вместе с сыном убили любовника жены Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Великобритании 49-летний Уэйн Пекхэм вместе с 23-летним сыном Райли Пекхэмом убил любовника своей жены. Об этом сообщает Yahoo News.

Как пишет издание, отец с сыном приехали в дом матери, Керри, где жил ее любовник Мэтью. Сын пробрался на крышу дома и проник внутрь через окно. Из-за этого Мэтью сильно испугался и решил спрятаться в шкафу, а затем сообщил о незваных гостях в полицию

Женщина попыталась прогнать сына, но он начал кричать, и тогда в дом вошел ее муж. Вскоре молодой человек обнаружил Мэтью в шкафу и набросился на него, угрожая убить.

Разгневанный Уэйн тут же подбежал к любовнику и начал его пинать. Керри попыталась защитить своего возлюбленного, но тоже получила несколько ударов. В итоге мужчины нанесли многочисленные травмы Мэтью, а затем и вовсе задушили любовника.

Полиция арестовала Райли и Уэйна. Теперь отца и сына обвинили в убийстве воздыхателя Керри. Однако свою вину мужчины отрицают. Также уточняется, что Керри переехала к любовнику после разрыва отношений с Уэйном. Она заявила, что бывший муж был проявлял жестокость и был неуравновешенным человеком.