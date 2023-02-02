ДОМ.РФ: Первая семья из Приморья получила выплату в 1 млн рублей на погашение ипотеки

В Приморском крае началась реализация программы увеличенных выплат, которые можно направить на погашение жилищного кредита. Ее оператором выступает ДОМ.РФ. В январе 2023 года размер компенсации вырос до 1 млн рублей. Как сообщили в Институте развития, первая семья уже получила выплату на погашение ипотеки в регионе. Такая мера поддержки доступна многодетным семьям, в которых на территории Приморья родился третий ребенок или последующие дети после 1 января 2023 года. Раньше сумма выплаты составляла 450 тыс. рублей, теперь — до 1 млн рублей. Доплата 550 тыс. идет из регионального бюджета. Важным условием для ее получения является покупка в ипотеку недвижимости на территории субъекта.

— Сегодня решение вопросов поддержки многодетных семей является безусловным приоритетом государственной политики. Повышенные выплаты в Приморье снизят финансовую нагрузку на семьи, создадут для них возможности улучшения жилищных условий. Кроме того, для большинства семей квартирный вопрос — один из ключевых факторов при принятии решения о рождении детей. Таким образом, мы говорим еще и о поддержке рождаемости, улучшении демографической ситуации в регионе, — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Выплата полагается не только семья, купившим квартиру в ипотеку. Ее также можно потратить на погашение кредита на строительство собственного дома. Заявку на льготу можно оставить на портале Госуслуг. Дистанционный сервис запустили в 2022 году благодаря участию в разработке услуги специалистов ДОМ.РФ. Также за выплатой можно обратиться непосредственно в банк, который выдал кредит.

На федеральном уровне широкая поддержка многодетных семей, которые улучшили жилищные условия, началась в 2019 году. За время работы программы сумма выплат составила 209 млрд рублей. Деньги на погашение ипотеки получили более 470 тысяч семей. Узнать подробнее о программе и других мерах поддержки можно на сайте спроси.дом.рф.