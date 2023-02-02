Австрийская OMV списала активы в России на 2,5 млрд евро

OMV понесла серьезные финансовые потери на фоне российской спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийская нефтегазовая компания OMV списала свои активы в России на 2,5 млрд евро. Об этом заявил журналистам глава OMV Альфред Штерн.

По его словам, финансовые потери связаны с российской спецоперацией на Украине.

"Кризис между Россией и Украиной привел к списанию активов на 2,5 млрд евро", - уточнил в ходе брифинга Альфред Штерн.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года OMV заявила, что прекратила импорт и переработку нефти из России. В компании отметили, что на их нефтеперерабатывающих заводах доля нефти из РФ всегда была небольшой.

Напомним, в мае того же года OMV открыла рублевый счет в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа. Как заявили в корпорации, она "применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России".