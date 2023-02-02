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НовостиЭкономика2 февраля 2023 10:36

Австрийская OMV списала активы в России на 2,5 млрд евро

Глава предприятия объяснил это ситуацией на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
OMV понесла серьезные финансовые потери на фоне российской спецоперации на Украине

OMV понесла серьезные финансовые потери на фоне российской спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийская нефтегазовая компания OMV списала свои активы в России на 2,5 млрд евро. Об этом заявил журналистам глава OMV Альфред Штерн.

По его словам, финансовые потери связаны с российской спецоперацией на Украине.

"Кризис между Россией и Украиной привел к списанию активов на 2,5 млрд евро", - уточнил в ходе брифинга Альфред Штерн.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года OMV заявила, что прекратила импорт и переработку нефти из России. В компании отметили, что на их нефтеперерабатывающих заводах доля нефти из РФ всегда была небольшой.

Напомним, в мае того же года OMV открыла рублевый счет в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа. Как заявили в корпорации, она "применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России".