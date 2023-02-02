Украинский пленный рассказал о повсеместной наркомании среди солдат ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный украинский военный Петр Панайотов заявил, что диагноз «наркотическая зависимость» не является отводом от призыва в армию на Украине, поэтому такой недуг широко распространен среди военнослужащих при попустительстве командиров.

Панайотов заявил, что ушел служить в армию для того, чтобы избежать тюремного срока за хищения на работе. Как рассказал пленный, для покупки наркотиков он крал и продавал асфальт, а через две недели после призыва оказался в учебном центре.

«Там подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались. Там я тоже употреблял наркотики, денег хватало», - приводит РИА Новости слова пленного украинского солдата.

Как он рассказал, командиры закрывали глаза на все за взятку в виде бутылки крепкого спиртного. По его словам, за такие взятки командование закрывало глаза на то, что подразделения массово употребляют наркотики. «На позициях заказывали себе "закладки", употребляли. Командир знал об этом и ничего не говорил нам», - заявил он.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье производительной мощностью более 100 кг мефедрона в месяц, а организовал ее 22-летний украинец.